O lateral-direito Guga foi convocado pela seleção brasileira pré-olímpica, que disputará o Torneio de Tenerife, na Espanha, entre os dias 11 e 19 de novembro. A competição amistosa também contará com as participações de Argentina, Chile e Estados Unidos.



Como o Campeonato Brasileiro não será paralisado, o jogador será ausência contra o Fluminense, no Maracanã, no domingo do dia 17, pela 33ª rodada.

Com Emerson, ex Galo, convocado por Tite para servir a Seleção Brasileira principal, a tendência é que Guga herde a posição de titular no time sub-23.

Na coletiva dessa quinta-feira (24), o lateral destacou a confiança que vem ganhando com as convocações. "Sobre a questão da seleção, só vem para somar. Vou ganhando mais confiança. Lá temos que jogar mais com a bola. Então, querendo ou não, dá mais confiança para as partidas e tem refletido aqui no Galo também", destacou.

Cleiton fora

Constantemente lembrado pelo técnico André Jardine, o goleiro Cleiton não foi convocado desta vez. Anderson, do Athletico-PR, Ivan, da Ponte Preta, e Phelipe Megiolaro, do Grêmio, foram os arqueiros chamados para o Torneio de Tenerife.

Confira a lista:

Goleiros:

Anderson (Athletico-PR), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio);



Laterais:

Dodô (Shakhtar Donetsk), Guga (Atlético), Ayrton Lucas (Spartak Moscou) e Caio Henrique (Fluminense);



Zagueiros:

Ibañez (Atalanta), Lyanco (Torino), Rodrigo (Portimonense) e Walce (São Paulo);



Meio-campistas:

Bruno Guimarães (Athlético-PR), Lucas Fernandes (Portimonense), Matheus Henrique (Grêmio), Pedrinho (Corinthians), Thiago Maia (Lille) e Wendel (Sporting);



Atacantes:

Antony (São Paulo), Artur (Bahia), Gabriel Martinelli (Arsenal), Mateus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Fiorentina).