Encontrar o dono da lateral direita. Este é um dos objetivos do técnico Vagner Mancini no Atlético. Levir Culpi e Rodrigo Santana, treinadores que também passaram pelo Galo no ano, não conseguiram transformar Patric ou Guga em unanimidade.



Para o duelo com o São Paulo, domingo (27), às 16h, no Morumbi, a chance deve pintar novamente para Guga. Se isso acontecer, será o quarto jogo seguido do lateral como titular – a segunda maior sequência dele na temporada. Entre 17 de março e 21 de maio, o jogador de 20 anos fez 16 partidas consecutivas entre os 11 iniciais.



Guga mostrou regularidade e foi convocado para servir a seleção olímpica em amistosos em junho. Mas o que pode ser chamado de prêmio para todo jogador se transformou em perda da titularidade no Atlético após a pausa dos clubes para a Copa América. Patric assumiu a posição, mas não convenceu.



Neste retorno ao time titular, Guga se diz mais experiente, principalmente com a bagagem adquirida nos amistosos da Seleção Sub-23.



Sobre a questão da seleção, só vem para somar. Vou ganhando mais confiança. Lá temos que jogar mais com a bola. Então, querendo ou não, dá mais confiança para as partidas e tem refletido aqui no Galo também. Na sequência como titular, vou ganhando mais confiança e isso tem refletido só para o lado bom. Que eu possa manter essa regularidade tanto aqui o Galo quanto lá na Seleção”, destacou Guga.



Deficiência na marcação?



“O Guga não sabe marcar”. Torcedores e jornalistas emitem esta opinião com frequência. Mas o lateral discordou das críticas sobre o seu desempenho no sistema defensivo.



“Questão de não saber marcar, não sei de onde estão tirando isso. No ano passado, fiquei em segundo em desarmes no Campeonato Brasileiro na Série B. Então, se pegar os números, vão ver que é totalmente diferente do que o povo fala. Só posso mostrar que é diferente dentro do campo e está acontecendo isso. Sempre trabalhei muito forte e isso não me abala não. Pelo contrário, me dá mais força para mostrar que eu sei marcar”, ressaltou.



Neste Campeonato Brasileiro, Guga tem 24 desarmes em 13 partidas, segundo o Footstats. No último jogo, domingo (20), na vitória sobre o Santos por 2 a 0, no Independência, o lateral teve um bom desempenho contra o atacante Soteldo.