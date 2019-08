Ser convocado pela Seleção Brasileira, seja qual for a categoria, é sinônimo de valorização. Assim o lateral-direito Guga se sentiu quando foi chamado para servir o time Sub-23 do Brasil no Torneio de Toulon, na França, em junho.



A convocação rendeu o título da competição, mas a reserva no Atlético. Enquanto Guga estava com a Seleção, Patric fazia grandes jogos e virava titular na equipe comandada por Rodrigo Santana.



Após a pausa para a Copa América, Guga foi titular em apenas dois jogos – na vitória por 2 a1 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, e no empate em 2 a 2 diante do Fortaleza, no Independência.



Com a suspensão de Patric, Guga tem uma nova chance de começar jogando neste sábado, às 19h, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. A oportunidade é comemorada pelo lateral.



“Com certeza, ter essa oportunidade para reconquistar a confiança de todo mundo e aproveitar para quem sabe ser titular. Desde que eu voltei da Seleção eu venho trabalhando muito para reconquistar o meu espaço. Vou ter esta oportunidade agora em um jogo que a gente sabe que será muito difícil”, comentou Guga.



Ao todo, Guga realizou 26 jogos na temporada, sendo 23 como titular. Com 27 pontos, o Atlético é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro.