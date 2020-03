O clássico entre Atlético e Cruzeiro, neste sábado (7), às 19h, no Mineirão, terá uma situação diferente na década: o Galo como mandante do jogo no Gigante. Lá se foram dez anos, ou 20 duelos entre os rivais, desde a última vez que o encontro teve mando alvinegro. O detalhe é que naquele período os confrontos entre as duas equipes eram realizados com torcida dividida, independentemente do "dono da casa".



Era uma tarde de sábado do dia 20 de fevereiro de 2010, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Se os atleticanos prometem várias provocações aos cruzeirenses no primeiro clássico desta temporada por causa do rebaixamento da Raposa para a Série B do Campeonato Brasileiro, há dez anos, a festa era azul.



Para os celestes, era o clássico das flanelinhas em provocação ao rival por não ter conseguido a classificação para a Libertadores no ano anterior deixando a vaga para o Cruzeiro na reta final do Brasileirão.



A euforia dos torcedores da Raposa ficou ainda maior no decorrer do jogo. Aos 22 minutos, após cobrança de escanteio, Gil cabeceou, a bola desviou em Leandro, lateral-esquerdo do Galo, e entrou. O equatoriano Jairo Campos deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo, após rebote de Fábio.



Mesmo com o Atlético dominando as ações naquele dia, perdendo vários gols, o time celeste foi decisivo, principalmente depois da entrada do estreante Róger, hoje comentarista da Globo/SporTV. Aos 37 minutos da etapa final, o meia cobrou escanteio, e Leo Silva, que se tornaria ídolo no Atlético, marcou de cabeça.



O lance simbólico do jogo aconteceu aos 43 minutos. Roger acertou uma bomba de fora da área para fechar o placar em 3 a 1. Na comemoração, vestiu a cabeça do Raposão, deixando o clássico ainda mais marcante.



Personagens



No lado cruzeirense, dois personagens se repetirão neste sábado: o goleiro Fábio e o técnico Adilson Batista. Pelo Atlético, Diego Tardelli, que pode fazer a reestreia no próximo clássico, era a esperança de gols do alvinegro, então comandado por Vanderlei Luxemburgo.



O zagueiro Leo Silva foi um dos melhores jogadores em campo. Além de evitar um gol de cobertura de Tardelli em cima da linha, marcou o segundo tento cruzeirense naquela partida. No ano seguinte, o defensor se transferiu para o Galo e se transformou em um dos grandes nomes da história atleticana, principalmente após marcar um gol decisivo na final da Libertadores de 2013, contra o Olimpia, do Paraguai, no Mineirão.

Atlético campeão

Apesar do Cruzeiro ter levado a melhor naquele clássico do dia 20 de fevereiro, quem riu por último na competição foi o Atlético. A Raposa foi eliminada na semifinal pelo Ipatinga, que, por sua vez, foi derrotada pelo Galo na decisão do Campeonato Mineiro.

Na comemoração do título, Diego Tardelli lustrou a taça com uma flanela para provocar a torcida cruzeirense. O dia também ficou marcado como o último de Marques com a camisa alvinegra.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO 1 X 3 CRUZEIRO



MOTIVO: 6ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro de 2010

LOCAL: Estádio Mineirão

ARBITRAGEM: Renato Cardoso da Conceição, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Jair Albano Félix

CARTÕES AMARELOS: Coelho, Leandro, Jonílson e Jairo Campos (Atlético); Kléber (Cruzeiro)

GOLS: Gil, aos 22, e Jairo Campos, aos 30 minutos do primeiro tempo; Leonardo Silva, aos 37, e Roger, aos 43 minutos do segundo tempo



ATLÉTICO

Carini, Coelho, Werley, Jairo Campos e Leandro; Jonílson (Marques), Correa, Ricardinho (Júnior) e Renan Oliveira (Obina); Muriqui e Diego Tardelli

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



CRUZEIRO

Fábio, Jonathan, Leonardo Silva, Gil e Diego Renan (Pedro Ken); Henrique, Elicarlos, Marquinhos Paraná e Gilberto (Roger); Thiago Ribeiro (Bernardo) e Kléber

Técnico: Adilson Batista