Ausências no treinamento dessa sexta-feira (4), o volante Tchê Tchê e o meia Hyoran estão à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Sport. No início da tarde deste sábado, pouco antes da viagem para Recife, o Atlético divulgou a lista de relacionados com 23 atletas.

Tchê Tchê havia reclamado de dores musculares na coxa esquerda, enquanto Hyoran tratava uma entorse no tornozelo direito sofrida na partida contra o Remo, no meio de semana, pela Copa do Brasil. O meia marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 diante dos paraenses. Vale lembrar que o Atlético possui seis desfalques por convocação para as Eliminatórias e Seleção Olímpico, além de keno e Rafael que se encontram no departamento médico.

Atlético e Sport se enfrentam neste domingo (6), às 20h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca a primeira vitória na competição após derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, no último domingo:

Veja os relacionados:

Goleiros: Everson, Matheus Mendes

Zagueiros: Rever, Igor Rabello, Gabriel, Micael

Laterais: Dodô e Mariano

Volantes: Allan, Jair, Tchê Tchê, Neto

Meias: Dylan, Hyoran, Nacho, Nathan, Calebe, Zaracho

Atacantes: Echaporã, Hulk, Marrony, Sasha, Sávio