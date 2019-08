É possível dizer que o volante Jair vive no Atlético o melhor momento da carreira. Titular absoluto com o técnico Rodrigo Santana, o jogador virou peça fundamental na equipe. Com 27 partidas, o Galo é o clube pelo qual o gaúcho mais atuou.



Com Santana, Jair tem atuado com frequência na função de primeiro volante, mas com liberdade para chegar ao ataque. Para o gaúcho, outros fatores influenciaram para o seu crescimento com a camisa atleticana.



“Acho que é de tudo um pouco. A confiança que o Rodrigo me deu, o entrosamento que a gente teve. Quando eu falei, quando cheguei aqui, que eu queria brigar para ser titular, meu pensamento sempre foi esse. É claro que no começo as coisas não andaram do jeito que eu queria, mas eu sempre me mantive focado, trabalhando”, explicou Jair.



O jogador também revelou que tem feito um trabalho especial para evoluir na parte física e aguentar atuar em um jogo inteiro. Mesmo com 27 atuações no ano, em apenas sete o atleta esteve em campo do inicio ao fim.



“Tenho feito um trabalho de força na academia com o Ricardinho (Ricardo Seguins). Ganhei quatro quilos de massa muscular e isso tem me ajudado muito na parte física, destacou.



O retrospecto do Atlético apresenta duas derrotas (Athletico-PR e Bahia) nos últimos 12 jogos. O detalhe é que foram duas partidas com Jair como desfalque. “Para mim é importante o time não perder quando eu não tenho jogado. Isso vai muito da confiança também. Mesmo tendo perdido para o Athletico-PR lá (em Curitiba), acho que a gente tem feito boas partidas”, disse.

Contra o Corinthians, domingo (1), às 19h, em São Paulo, Jair deverá ser confirmado como titular. O duelo é tratado como um confronto direto, já que o Galo é o sexto colocado com 27 pontos enquanto a equipe paulista é o quinto com 28.