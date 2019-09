O técnico Rodrigo Santana tem um problema para resolver nos próximos jogos do Atlético. Quem deve ser o substituto de Jair? O volante, que se recupera de uma lesão na coxa direita, teve ausência lamentada pelos atleticanos na derrota para o Internacional por 3 a 1, nesse domingo (15), no Independência.



A dificuldade na saída de bola e a falta de transição da defesa para o ataque irritaram a torcida do Galo. Contra os colorados, Rodrigo Santana utilizou Ramón Martinez na função, mas o paraguaio errou muitos passes no primeiro tempo e nem voltou para a etapa final.



“A gente sente muita falta do Jair. A gente sabe que é um jogador que, além de roubar muito a bola, tem uma noção de espaço muito grande. Ele ganha sempre a segunda bola e nos dá qualidade na saída de bola e facilita os meias a estarem mais próximos da grande área”, lamentou Rodrigo Santana.



Contra o Colón, na próxima quinta-feira (19), em Santa Fé, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, Martínez está descartado porque já atuou na competição com camisa do Guarani, do Paraguai.



A solução imediata poderá ser Zé Welison, que também tem recebido críticas quando tem atuado. Outra possibilidade seria recuar Elias e escalar Nathan ou Luan como volantes, o que, em tese, deixaria a equipe mais vulnerável na marcação.



Uma outra opção, jamais testada por Santana, seria a equipe atuar com Réver fazendo o papel de primeiro volante, com Léo Silva e Igor Rabelo atuando na zaga. O capitão atleticano já jogou nesta função na carreira.