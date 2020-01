Os jogadores do Atlético celebraram a vitória por 1 a 0 sobre o Uberlândia, nesta terça-feira (21), no Parque do Sabiá, na estreia do Campeonato Mineiro, mas admitiram que a parte física foi um obstáculo, principalmente no segundo tempo.



O lateral Fábio Santos, autor do gol atleticano, em cobrança de pênalti aos 22 minutos da etapa inicial, destacou que o alvinegro conseguiu ter boa atuação nos primeiros 35 minutos, mas “as pernas pesaram” no restante do jogo.



“É natural, sabíamos que íamos sentir. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar. Sentimos o campo pesado, mas o importante é começar com vitória”, explicou.



O estreante Hyoran, que mostrou boa movimentação no primeiro tempo, teve a mesma linha de pensamento. “Foi uma estreia. A gente sabia que teria dificuldade por ser uma estreia, por ser um início de trabalho. Mas a gente conseguiu suportar o jogo para sair com a vitória”, celebrou.



O próximo compromisso do Galo será contra o Tupynambás, domingo (26), às 16h, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.