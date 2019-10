O Atlético vencia o Palmeiras por 1 a 0 até os 37 minutos do segundo tempo. Apesar do gol de empate do adversário ter saído na parte final da partida, os jogadores do Galo celebraram o ponto conquistado, no Alianz Parque, contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro.



Para o lateral Fábio Santos, a atuação contra o time paulista pode ser importante para o retorno da confiança do elenco. “A gente sai feliz pela maneira que a equipe jogou. A entrega, todo mundo participando, o pessoal do banco participando. A gente tem tentado, não é por falta de entrega. Que este jogo possa ser o ponto de reinício para a gente voltar a vencer no campeonato”, destacou.



Três zagueiros



Tentando reencontrar o caminho de boas partidas, o técnico Rodrigo Santana fez algumas mudanças na formação inicial. O treinador escalou a equipe com três zagueiros, apostando em contra-ataques.



Para os jogadores, faltaram detalhes para a vitória do Galo em São Paulo. “Conseguimos até jogar um pouco diante da nossa proposta de jogo, mas, infelizmente, a gente não tinha peças suficientes no contra-ataque para executar em gol”, explicou Léo Silva, que foi uma das novidades na escalação.



Guga, que ganhou a posição de Patric na lateral direita, e Otero, que foi muito participativo na etapa inicial, creditaram o empate a um vacilo na marcação, mas também celebraram o ponto conquistado fora de casa.



“Um mole que a gente deu. Confundimos um pouco na marcação. Tomamos um gol bobo. A gente sabe que é difícil jogar aqui dentro. Sei que dentro da nossa proposta de jogo, saímos bem. Não é ruim sair daqui com o empate. É continuar nesta pegada porque a entrega foi muito boa. Que a gente continue assim para subir na tabela”, disse Guga.



"Acho que faltou um pouco na marcação no lance do gol, mas a gente está de parabéns pela grande partida que fez. Nosso ataque foi bem nos contra-ataques. Faltou uma jogada ou outra para fazer o gol, mas a gente está feliz pelo empate”, ressaltou Otero.

Com o empate, o Atlético chegou aos 31 pontos e perdeu uma posição na tabela – é o 11º colocado. O próximo confronto será contra o Flamengo, líder do Brasileirão, quinta-feira (10), às 20h, no Maracanã.