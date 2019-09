O técnico Rodrigo Santana terá uma oção a menos para escalar o Atlético nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Exames realizados na tarde desta segunda-feira (30) detectaram estiramento no músculo anterior da coxa direita do atacante Yimmi Chará.

A lesão aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo, no duelo contra o Ceará, nesse domingo (29), no Independência. O colombiano foi subsituído pelo venezuelano Otero.

Chará já iniciou o trabalho de fisioterapia. O Departamento Médico do Atlético não anuncia a previsão do tempo de recuperação, mas a expectativa é que o atacante fique fora dos dois próximos compromissos do Galo, contra o Vasco, quarta-feira (2), às 19h15, no Independência, e diante do Palmeiras, domingo (6), às 16h, no Allianz Parque.