Além do primeiro dia de trabalho do técnico Jorge Sampaoli, a segunda-feira (9) na Cidade do Galo também teve o atacante Clayton como novidade. Depois de treinar separadamente durante dois meses, o jogador de 24 anos foi reintegrado ao elenco e será observado pelo treinador argentino.

🐓 Atacante Clayton foi reintegrado ao grupo e está nos planos de Sampaoli | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/X788pRg2pV — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) March 9, 2020



Clayton chegou ao Atlético em 2017, cercado de expectativa. O Galo venceu uma concorrência de clubes brasileiros e europeus para tirar o jogador do Figueirense. O atacante foi contratado por 2,5 milhões de euros - R$ 9 milhões na cotação da época.



Mas o atacante ainda não vingou na equipe alvinegra. O atleta também não convenceu quando foi emprestado para Corinthians, Bahia e Vasco. O contrato com o Atlético se encerra em dezembro.



Neste ano, o staff do jogador chegou a tratar com a diretoria do Figueirense um possível retorno do atleta ao time catarinense, mas a negociação travou por causa de questões salariais.



Pelo Atlético, Clayton disputou 62 jogos e marcou nove gols.