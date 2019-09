O paraguaio Ramón Martinez será titular no confronto contra o Internacional, neste domingo (15), às 11h, no Independência. O volante será o substituto de Jair, que desfalcará o time nos próximos jogos por causa de um edema na coxa.

A confirmação da mudança foi feita pelo técnico Rodrigo Santana, que destacou que a escolha não tem relação com a partida ruim que Zé Welison fez na derrota para o Botafogo por 2 a 1, no último domingo (8), no Rio de Janeiro.

“A nossa ideia no Rio de Janeiro era fazer com que o Zé ficasse postado na frente da defesa e essa liberdade que o Jair estava tendo a gente deixava o Elias ter. A gente optou pelo Ramón porque o time do Inter é muito forte, muito competitivo, tem bola aérea, jogadores altos e a gente sabe que o Ramón tem essa vantagem da altura e o tanto que ele roda dentro de campo em alta intensidade. Então, a gente acredita que para este momento, para um jogo às 11h, no domingo, o Ramón é o jogador ideal”, explicou Rodrigo Santana.

Outras alterações

Entre dúvidas, retorno e desfalques, o treinador fará outras mudanças na equipe. Na meta, Wilson cede lugar a Cleiton, que estava servindo a Seleção sub-23. Na zaga, Leonardo Silva será o substituto de Igor Rabello, suspenso.

No setor ofensivo, Bruninho chegou a treinar no lugar de Chará, e Franco Di Santo foi testado como centroavante, mas Rodrigo Santana prega cautela para confirmar as duas alterações.

“Confiança total no Ricardo. A gente ver que ele está marcando presença na área, está criando essas situações, mas o gol não está saindo. O Franco entrou, acabou fazendo um gol e movimentou bastante, mas não é um jogador que aguenta 90 minutos, da mesma forma o Bruninho”. Então, quanto mais ritmo para estes jogadores, mais tranquilo a gente fica de dá oportunidades de fazer os 90 minutos, de sair jogando. Isso é importante porque a concorrência fica maior dentro do elenco. Todo mundo tem que treinar melhor, se doar mais nos treinamentos”, explicou.

Provável escalação

Cleiton; Patric, Réver, Léo Silva e Fábio Santos; Ramón Martinez e Elias; Cazares, Vinicius e Chará (Bruninho); Ricardo Oliveira (Di Santo)