O setor defensivo do Atlético tem sido um ponto forte da equipe nos últimos jogos. Além de números positivos em meio a desfalques no setor, alguns jogadores têm apresentado um crescimento individual durante o período. Com convocações para as Eliminatórias, Copa América, Seleção Olímpica, além de contaminação por Covid-19, o técnico Cuca se viu inserido em cenário de oportunidades para outros jogadores, que deram conta do recado nos últimos jogos.

Desde as primeiras ausências por convocação, o Atlético fez partidas jogos e sofreu apenas um gol. Sob o comando de Cuca, o Galo soma 23 jogos e sofreu 13 gols, uma média de 1,76 por confronto. Por convocação, o Atlético chegou a jogar sem três titulares na linha defensiva: Alonso, Arana e Guga. Dos três, apenas o zagueiro paraguaio segue fora.

Com as ausências, Igor Rabello, antes muito questionado, se consolidou ao lado de Réver. Dodô e Mariano entraram e tiveram boas atuações. A Covid, no entanto, tirou Rabello de cena e Gabriel foi o escolhido para o jogo contra o Internacional nessa quarta-feira (16), em que mais uma vez o time não foi vazado.

Mas não só na primeira linha o Atlético tem tido evolução. O volante Allan, em outro momento também muito questionado pelo torcedor, vem fazendo boas exibições com a camisa do Atlético. Sob o comando de Cuca, o camisa 29 se consolidou como primeiro volante ao lado de Tchê Tchê, deixando Jair e Zaracho brigando por fora por uma vaga no time.

Na temporada, o Atlético passou ileso em 15 dos 27 jogos disputados. Para o técnico Cuca, além do trabalho da comissão, a obediência do Atlético é um ponto a ser ressaltado.

“Tem uma dedicação de todos. Você não vê um time retrancado, vê um time que passa as linhas, que tem um posicionamento ideal, correto, que tem as coberturas. A gente fica muito feliz. Acho que 70 ou 80% dos times campeões brasileiros são os que têm melhor defesa e estamos muito bem, sabendo se posicionar bem”, avaliou Cuca.