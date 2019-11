O Atlético caminhava para mais uma derrota – a terceira seguida – no Campeonato Brasileiro. Mas, nos minutos finais, Fábio Santos, que começou na reserva, empatou a partida em 2 a 2, contra o Fortaleza, neste sábado (2), no Castelão.

O resultado foi, de certa forma, comemorado porque o Galo jogou toda a etapa final com um jogador a menos – Geuvânio foi expulso antes do primeiro minuto do segundo tempo.



Na 13ª posição com 36 pontos, o Atlético ainda tenta se distanciar da zona de rebaixamento.

O jogo

O Atlético entrou em campo com cinco mudanças. Zé Welison como volante, Patric improvisado na lateral esquerda e David Terans, depois de muito tempo ausente, foram algumas novidades do técnico Vagner Mancini, que barrou os medalhões Fábio Santos, Elias e Ricardo Oliveira.

As alterações não mudaram o panorama das atuações do Galo nos últimos jogos durante a etapa inicial. Sem nenhuma inspiração, o time assistiu o Fortaleza jogar no primeiro tempo.

Logo aos 14 minutos, Gabriel Dias antecipou a marcação e abriu, de cabeça, o placar para o Tricolor. O golaço de Patric, em um “chutaço” de longe, foi ofuscado por outro erro do sistema defensivo. Gabriel Dias, em um filme repetido, fez novamente de cabeça o segundo gol dos donos da casa.

Expulsão e evolução



No segundo tempo, antes do primeiro minuto, Geuvânio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O que parecia complicar ainda mais a situação do Atlético foi motivo de evolução da equipe.



Mesmo com um jogador a menos, o Galo conseguiu criar chances de gol e não sofreu pressão do Fortaleza.



A base resolve



A evolução do Atlético na etapa final passa pelos jogadores da base: Bruninho e Marquinhos. Os pratas da casa deram trabalho aos defensores do Fortaleza. Aos 41 minutos, depois de jogada individual de Marquinhos, Fábio Santos, criticado e que tinha entrado no lugar de Guga (lesionado) aos 21 minutos do primeiro tempo, deixou tudo igual em um chute cruzado.



Um empate que, pelas circunstâncias, foi comemorado pelos atleticanos. A atuação nem tanto. O próximo adversário do Galo será o Goiás, quarta-feira (6), às 20h, no Mineirão.

FORTALEZA 2 X 2 ATLÉTICO

MOTIVO: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

LOCAL: Castelão, em Fortaleza

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia Victor Hugo Imazu dos Santos, todos da Bahia.

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

GOLS: Gabriel Dias, duas vezes (Fortaleza); Patric e Fábio Santos (Atlético)

CARTÕES AMARELOS: Jackson, Welington Paulista e Rogério Ceni (Fortaleza); Geuvânio, Réver e Di Santo (Atlético)

CARTÃO VERMELHO: Geuvânio



FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Juninho, Felipe; Oswaldo (Marlon), André Luis, Romarinho (Felipe Pires), Wellington Paulista (Kieza). Técnico: Rogério Ceni



ATLÉTICO

Cleiton; Guga (Fábio Santos), Réver, Igor Rabello e Patric; Zé Welison e Nathan (Bruninho); Luan, Terans e Geuvânio; Di Santo. Técnico: Vagner Mancini