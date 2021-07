O meia Nacho Fernandez passará por uma reavaliação do departamento médico do Atlético nesta segunda-feira (5). O jogador deixou o campo de jogo, contra o Cuiabá, neste domingo (4), logo no início da segunda etapa, depois de reclamar de um desconforto muscular na coxa esquerda.

Nacho marcou o único gol da vitória do Atlético, por 1 a 0, diante da equipe do Mato Grosso. No jogo anterior, contra o Atlético-GO, ele balançou as redes duas vezes, na vitória por 4 a 1. Com isso, se tornou o artilheiro do Galo no Brasileirão, com três gols.

Nacho foi um dos desfalques do Atlético nas últimas semanas devido à contaminação pela Covid-19. O jogador precisou ficar afastado para cumprir o isolamento recomendado pelo protocolo de saúde.