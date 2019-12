Destaque nas últimas partidas do Atlético pelo Campeonato Brasileiro, o meia Cazares desperta interesse do Corinthians. O jogador não tem presença garantida no elenco do Galo para o ano que vem, mesmo com contrato com o clube até dezembro de 2020. Uma troca envolvendo atletas do time paulista não é descartada.

Após a boa exibição contra o Corinthians, na vitória do Galo por 2 a 1, neste domingo (1), no Independência, o equatoriano deixou claro que o time paulista sempre teve interesse em seu futebol, mas despistou sobre o seu futuro.



“Desde que eu cheguei, o Corinthians sempre me quis. Estou tranquilo. Estou aqui, estou trabalhando aqui (no Atlético), estou muito feliz”, destacou.



“Eu não penso ainda (sobre o desejo de permanência). Estamos conversando sempre. Vou dia a dia, esperando jogo a jogo. Ano que vem é outra história e não sabemos o que pode acontecer”, completou.

Cazares falou sobre o interesse do Corinthians em seu futebol para as próximas temporadas. Será que o equatoriano ficará no Galo? pic.twitter.com/oOwy1tdAcg — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 1, 2019



Contratado em 2016, Cazares sempre foi considerado um jogador diferenciado pela qualidade técnica, mas muito criticado pela irregularidade em campo. Além disso, alguns problemas extracampo nestes quase três anos de Galo irritaram a torcida.



Pelo Galo, Cazares disputou 203 jogos e marcou 41 gols, sendo o segundo estrangeiro com mais gols pelo clube, atrás apenas de Lucas Pratto, que marcou 42 vezes.