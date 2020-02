A jogada aérea adversária voltou a ser preocupação para o Atlético. Na vitória por 1 a 0 sobre a URT, nesse domingo (8), em Patos de Minas, a equipe sofreu neste fundamento em vários lances. Inclusive, o gol mal anulado do time do interior, aos 21 minutos do primeiro tempo, aconteceu após um cruzamento para a área do Galo.

Diante do Unión Santa Fé, da Argentina, na derrota por 3 a 0, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, o primeiro gol do adversário ocorreu depois de um “latereio”. Contra o Tombense, pelo Estadual, Matheus Lopes fez de cabeça para o time da Zona da Mata após cobrança de falta.

“É uma coisa sim a corrigir. Vamos procurar trabalhar para melhorar isso”, destacou o zagueiro Gabriel, que sido titular neste começo de trabalho de Rafael Dudamel.



Maratona

Depois de viajar para Argentina e para Patos de Minas, o Galo terá outra missão fora de BH nesta semana. Na quarta-feira (12), às 21h30, o time alvinegro estará em Campina Grande, na Paraíba, para enfrentar o Campinense, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para o Atlético avançar na competição, basta um empate.

“Mais uma viagem. A gente tem sofrido bastante, mas faz parte. Seguimos, mas sabemos que tem muito a melhorar. Tem as decisões e temos que encarar de frente”, ressaltou Patric.