O Atlético informou que as atividades das categorias de base na Cidade do Galo estarão suspensas, por tempo indeterminado, a partir desta segunda-feira (16).



Também a partir desta segunda, o centro de treinamento estará fechado para a presença de visitantes e profissionais de imprensa. As medidas fazem parte das recomendações dos órgãos de saúde por conta da propagação do coronavírus.



Alexandre Mattos



A apresentação do novo diretor de futebol acontecerá nesta segunda-feira, mas apenas para os jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol.



Campeonato Mineiro



Depois da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspender partidas das competições nacionais por tempo indeterminado por conta da propagação do coronavírus, a Federação Mineira de Futebol (FMF) emitiu um comunicado informando a paralisação dos jogos do Campeonato Mineiro - Módulos I e II - a partir de terça-feira (17).



O ofício da entidade que comanda o futebol no estado informa que a medida foi adotada para “evitar o risco de propagação e contaminação em massa, dando prioridade à saúde dos jogadores, membros de comissões técnicas e de torcedores”.



O Atlético enfrentaria o América, no próximo domingo (22), no Independência.