Enquanto o técnico Rafael Dudamel realiza os primeiros trabalhos no Atlético e conhece o grupo de jogadores, há seis atletas que treinam separadamente na Cidade do Galo, sem saber em quais clubes vão jogar em 2020.



Os laterais Danilo Barcelos e Mansur, o volante Lucas Cândido, o meia Daniel Penha e os atacantes Clayton e Hyuri fazem a pré-temporada no CT em campos diferentes dos demais profissionais.



Danilo Barcelos tem contrato com o Atlético até dezembro. A tendência é que o jogador, que estava emprestado ao Vasco em 2019, não vista mais a camisa alvinegra. Bahia, Goiás e o próprio time cruzmaltino monitoram a situação do atleta de 28 anos.



Mansur é outro jogador da posição que está fora dos planos do Atlético. O lateral-esquerdo, que também tem vínculo com o Galo até o fim do ano, defendeu o São Bento em 2019. Contratado em 2015, o atleta de 26 anos nunca emplacou uma boa sequência de jogos pelo time alvinegro.



Lucas Cândido surgiu em 2013 como uma grande revelação do clube. Mas, depois de passar por três cirurgias no joelho, o volante não conseguiu se firmar no Galo. Vinculado ao Atlético até dezembro de 2021, o jogador de 26 anos disputou a Série B com a camisa do Vitória no ano passado. Alguns times do interior paulista sondaram o Galo para saber condições de empréstimo.



Daniel Penha, de 20 anos, ainda busca rodagem no futebol. No ano passado, quando esteve emprestado ao CRB, disputou apenas duas partidas pelo time alagoano na Série B. O vínculo com o Atlético é até dezembro de 2023.



Hyuri é outro jogador que nunca se firmou no Atlético. Contratado em 2016, o atacante disputou a Série B do ano passado com a camisa do Sport, que monitora as condições para continuar com o jogador, que tem contrato com Galo até o fim deste ano.



Clayton chegou ao Atlético em 2017, cercado de expectativa. O Galo venceu forte concorrência de time brasileiros e europeus para tirar o jogador do Figueirense. Mas o atacante de 24 anos ainda não vingou na equipe alvinegra. O atleta também não convenceu quando foi emprestado para Corinthians, Bahia e Vasco. O contrato com o clube se encerra em dezembro.



Outras indefinições



O lateral-esquerdo Leonan, que tem contrato apenas até março, e o atacante Capixaba, com vínculo até dezembro do ano que vem, não estão treinando na Cidade do Galo e aguardam definições.



Leonan defendeu o Botafogo-SP na Série B do ano passado enquanto Capixaba atuou no Vila Nova-GO, que foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.