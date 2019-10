O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, surpreendeu na manhã desta quinta-feira, na Cidade do Galo. Depois de mais de três meses ou 100 dias, o mandatário alvinegro reaprececeu na sala de imprensa do CT para uma entrevista. A última coletiva havia acontecido no dia 17 de julho.

O dirigente falou sobre vários assuntos, como a demissão do técnico Rodrigo Santana, as frutrações da temporada e o planejamento para 2020.

Confira alguns trechos da entrevista:



Eliminação da Copa Sul-Americana

Sem dúvida nenhuma, a nossa desclassificação na Copa Sul-Americana foi péssima em todos os aspectos: financeiros, moral do time, na confiança. Obvio que a gente fez uma aposta muito grande no campeonato, que nos levou a sacrificar alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Acreditando que nós pudéssemos estar na final e ganhá-la. Não vou nem dizer se acertamos ou erramos porque quero dizer pra vocês que estas decisões não são minhas. A gente tem pessoas qualificadas aqui no nosso corpo técnico e elas que opinam sobre a utilização de time reserva ou time principal. Eu tenho que confiar nestes profissionais. Não conheço de preparação física profundamente. Especificamente sobre a questão da Conmebol, além de tudo, tem o prejuízo financeiro. Todos sabem que a gente está com uma situação financeira difícil. A passagem para a final, mais a perspectiva de ganha-la, sem falar na valorização do próprio elenco, trazem um prejuízo muito grande e temos que assimilar. Naquele dia, todos ficaram abalados e abatidos. O time jogou bem, com pênalti no final. Perder é sempre muito ruim. Naquele dia, tive que reunir muita força interior para poder, naquele momento, como comandante do clube e pessoa a frente de tudo, reunir os jogadores nos vestiários, e falei pra eles, alguns chorando, eu tive que me segurar também porque eu estava chateado. Tive que dar para eles uma palavra de confiança.

Saída de Santana e chegada de Mancini

A questão do Rodrigo temos que achar um caminho no futebol brasileiro. Muita gente reclama que não se dá oportunidade a um treinador de fazer um trabalho longevo. Outros ahcam que tem que fazer troca. Eu particularmente entendo que tem que ser um trabalho de longo prazo, como acontece na Europa, de um modo geral. Tentamos fazer isso com o Rodrigo. Talvez, a gente tenha segurado mais do que o devido, mas é a cultura do futebol brasileiro. É assim. Nós tivemos que fazer esta mudança para mudar os ares aqui dentro e funcionou na nossa visão. Eu conseguir um novo ambiente. O Rodrigo é excepcional, acho que terá uma carreira bem-sucedida. A vinda do Mancini é um treinador experiente. Tem críticas de ter caído com alguns times da Série A, mas esses times já estavam situação complicada. Mas fez bons trabalhos também, como no São Paulo este ano, mas depois foi substituído pelo Cuca, que não deu a continuidade do bom trabalho do Mancini. É um treinador experiente, que conhece, que já tinha trabalhado com alguns atletas do nosso elenco. Quero crer que ele vá ter todo o sucesso aqui neste período de contrato. Se ele vai continuar conosco aqui é uma outra história. Nós estamos pensando no jogo contra o São Paulo, jogo a jogo.