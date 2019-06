Um colombiano cada dia mais à vontade no Brasil. Ymmi Chará completa um ano de Atlético no dia 22 deste mês, com bons motivos para celebrar.

“Passou muito rápido, né?! Desde a minha chegada, com a minha família, nos sentimos muito bem e acolhidos por todos. O brasileiro é muito receptivo. O estilo de jogo também foi tranquilo e me sinto totalmente adaptado, já tem algum tempo. Claro que aos poucos a confiança vai aumentando e isso ajuda”, destacou Chará.

Este é o melhor momento do atacante com a camisa do Atlético. Foi decisivo na última quinta-feira, aos marcar os gols da virada do Galo na vitória sobre o Santos por 2 a 1, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. Inclusive, Chará vive uma fase artilheira - são quatro gols nos últimos seis jogos.

“Desde que cheguei, tenho trabalhado para poder dar o meu melhor. O momento realmente é bom, o meu melhor desde que cheguei, e isso eu divido com meus companheiros. Espero continuar assim, para ajudar o Atlético”, ressaltou.

O crescimento de Chará com a camisa do Atlético tem relação direta com o técnico, ainda interino, Rodrigo Santana. O treinador mudou o posicionamento do colombiano, que vem atuando nas últimas partidas aberto pela ponta direita.

“É um grande treinador, que passa confiança e deixa todos muito à vontade. Apesar de jovem, tem grande experiência para nos passar”.

Foi atuando aberto pela direita que o atacante se destacou no Junior Barranquilla, da Colômbia, seu ex-clube, e chamou a atenção da diretoria do Galo, que desembolsou R$ 25 milhões - a contratação mais cara da história do clube.

Neste domingo, o colombiano enfrentará novamente o Santos. Desta vez, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A partida promete ser especial, já que Chará irá completar 50 jogos com a camisa do Galo. A marca é importante, mas o jogador tem muito mais ambições no clube.

“Isso me motiva a projetar coisas maiores, principalmente títulos. Sabemos da nossa qualidade e que podemos disputar na ponta da tabela em todas as competições”, disse Chará.