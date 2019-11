Era um domingo do dia 23 de maio de 2010. O Campeonato Brasileiro estava apenas no começo, mais precisamente na terceira rodada, quando o Galo encontrou com o Athletico-PR pela última vez no Mineirão.

Foi um dia de homenagens. O time alvinegro, comandado por Vanderlei Luxemburgo, fazia a primeira partida sem Marques, que dois dias antes, numa sexta-feira, havia anunciado a aposentadoria do futebol.

Os mais de 13 mil torcedores que compareceram ao Gigante da Pampulha viram uma boa vitória do Galo por 3 a 1, com gols com gols de Muriqui, Diego Tardelli e Ricardinho. Bruno Mineiro marcou para o time paranaense.

O elenco alvinegro não se esqueceu Marques. Após o primeiro gol de Muriqui, os s atletas mostraram uma faixa com agradecimentos ao ídolo atleticano: “Olê Marques, obrigado”.

No Brasileirão de 2010, o Atlético fez uma campanha irregular e terminou na 13ª posição com 45 pontos. Já o Furacão terminou em quinto lugar com 60 pontos.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO 3 x 1 ATLÉTICO-PR

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 23/5/2010

Estádio: Mineirào

Gols: Muriqui (56’), Diego Tardelli (58’), Ricardinho (71’), Bruno Mineiro (82’)

Público: 13.464

Renda: R$ 251.262,50

Árbitro: Sálvio Espínola Fagundes Filho (SP/FIFA)

Auxiliares: Carlos Augusto Nogueira Júnior (SP) e João Bourgalber Nobre Chaves (SP)

Cartões amarelos: Diego Tardelli, Correa, Jairo Campos (Atlético)



Atlético

Marcelo; Coelho, Jairo Campos, Werley e Leandro; Zé Luis (Júnior), Correa (João Pedro), Fabiano e Ricardinho (Benítez); Muriqui e Diego Tardelli. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.



Atlético-PR

Neto; Wagner Diniz, Manoel, Rhodolfo e Márcio Azevedo; Chico, Alan Bahia, Valência e Paulo Baier (Javier Toledo); Branquinho e Alex Mineiro (Bruno Mineiro). Técnico: Leandro Niehues.

Confira os gols do jogo