Encontro com objetivo em comum: voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, Atlético e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada da competição. Enquanto o Galo respira aliviado por ter de volta vários jogadores que foram desfalques nos últimos jogos, o xará goianiense tem problemas na zaga e no meio-campo para resolver. No entanto, o técnico Cuca também terá que quebrar a cabeça.

Atlético

O Atlético pôde, enfim, ver sua lista de desfalques diminuir com os retornos de Savarino e Savinho – que estavam servindo suas seleções – e de Nacho, Marrony, Nathan, Dylan e Micael, que já estão recuperados da Covid-19. No entanto, o Galo tem um problema sério para a lateral esquerda: Arana suspenso e Dodô lesionado. Allan e Junior Alonso, que poderiam atuar improvisados na posição também são desfalques – o primeiro por ter sido expulso na rodada passada contra o Santos e o segundo por estar disputando a Copa América. Mariano deve ser deslocado para o lado esquerdo.

A depender de como estarão fisicamente - devido aos efeitos da Covid-19 no organismo, que se manifestam de maneira muito diferente em cada pessoa - Nacho Fernandez pode reaparecer no meio-campo e Marrony na ponta esquerda, uma vez que o atacante Keno não vem de boas atuações. Eduardo Sasha segue se recuperando da Covid, enquanto Vargas e Alan Franco continuam na Copa América. Cuca de volta ao banco é outra novidade.

Atlético-GO

O técnico Eduardo Barroca não terá o zagueiro Nathan Silva para a partida contra o Galo por questões contratuais. Além disso, o jogador também cumpre suspensão, de toda forma, pelo terceiro cartão amarelo. Oliveira será o substituto. O curioso é que o Atlético solicitou o retorno de Nathan para ser reintegrado ao clube, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Em relação a rodada passada, quando perdeu para o Bragantino, essa é a única mudança certa na equipe. No entanto, Barroca pode mexer no meio-campo. Sem João Paulo, lesionado, Arthur Gomes foi quem jogou, mas não teve uma boa atuação. Assim, Gabriel Baralhas pode ganhar espaço.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO

Everson; Guga, Igor Rabello, Rever, Mariano; Jair, Tche Tche, Zaracho (Nacho Fernandez); Hyoran (Savarino) Keno (Marrony) e Hulk.

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Oliveira, Éder, Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas, Gabriel Baralhas (Arthur Gomes); Janderson, Natanael, Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

DATA: 1 de julho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Neuza Inês Back e Anderson José de Moraes Coelho, todos de São Paulo.

VAR: José Cláudio Rocha Filho

TRANSMISSÃO: Premiere