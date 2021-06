O encontro entre Ceará e Atlético, nesta quinta-feira (24), será de superação para as duas equipes. Com sete contaminados pela Covida-19 e ainda sem os jogadores convocados para a Copa América, não faltam desfalques para a equipe do técnico Cuca. O número de atletas que se recuperam do novo coronavírus no Ceará é o mesmo do Galo.

Ceará

A equipe de Guto Ferreira empatou na última rodada diante do Internacional, por 1 a 1. A equipe foi outra a sofrer com surto de Covid, tendo oito atletas contaminados: Klaus, Jael, Alan Uchoa, Luiz Otávio, Fabinho, Richard, Rick e Cléber. No entanto, Jael deixou a lista de ausências após cumprir o isolamento e é o único à disposição para essa partida. No meio-campo, Vina pode reaparecer na vaga de Jorginho.

Atlético

O Atlético soma 13 desfalques para a partida contra o Ceará. São sete atletas com Covid-19 (Igor Rabello, Nacho, Nathan, Dylan Borrero, Marrony, Micael e Eduardo Sasha), quatro convocados para a Copa América (Alonso, Vargas, Savarino e Alan Franco), Savinho servindo a seleção sub-17 e Rafael no departamento médico. Ainda assim, o Atlético poderá repetir a equipe que empatou com a Chapecoense, por 1 a 1, no Mineirão.

A FICHA DO JOGO

CEARÁ

Vinicius; Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Lima, Mendoza, Jorginho (Vina); Saulo Mineiro.

Técnico: Guto Ferreira

ATLÉTICO

Everson; Guga, Rever, Gabriel, Arana; Allan Tche Tche, Jair, Hyoran; Keno e Hulk.

Técnico: Cuca

DATA: 24 de junho de 2021 (quinta-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Castelão

CIDADE: Fortaleza (CE)

MOTIVO: 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuadem, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere