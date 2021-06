O duelo de volta entre Atlético e Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, poderá ser de oportunidades para alguns jogadores do Atlético que tenham menos minutos jogados que a maioria. Por outro lado, o Remo tem uma disputa por posição na lateral direita para que o técnico Paulo Bonamigo possa resolver.

Atlético

Na coletiva de imprensa após a vitória contra o Sport, o técnico Cuca indicou que poderia mexer na equipe para o jogo da volta contra o Remo. Questionado sobre “poupar” alguns atletas, o treinador ressaltou que toda a estratégia passaria por uma conversa com o departamento médico e citou três jogadores a quem ele entende estar “devendo” mais chances, como Nathan, Savinho e Sasha. Alonso, Vargas, Savarino e Franco, convocados para as Eliminatórias seguem fora, enquanto Guga e Arana são esperados. Keno está de volta após recuperar de lesão.

Remo

O técnico Paulo Bonamigo tem dúvidas na lateral direita. Thiago Ennes vem substituindo Wellington Silva, que estava lesionado. Foi dele, inclusive, a assistência para o gol da vitória do Remo diante do Brasil de Pelotas no fim de semana. No entanto, Wellington voltou a ficar à disposição nos últimos jogos e chegou a entrar no decorrer da partida diante do próprio Atlético na semana passada. Sueliton e Lucas Tocantins, que foi titular contra o Galo, são os desfalques por lesão.

A FICHA DO JOGO



ATLÉTICO: Everson; Mariano, Rever, Igor Rabello, Dodô; Allan, Tchê Tchê, Zaracho (Nathan); Sasha (Savinho), Keno (Hyoran), Hulk. Técnico: Cuca.

REMO: Vinícius; Thiago Ennes (Wellington Silva), Rafael Jansen, Romércio e Marlon; Lucas Siqueira, Uchôa e Felipe Gedoz; Dioguinho, Jefferson e Renan Gorne.

DATA: 10 de junho de 2021

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Christian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.

TRANSMISSÃO: Premiere, Sportv.