Em queda livre no Campeonato Brasileiro e com a zona de rebaixamento cada vez mais próxima, o Atlético tem pela frente mais um duelo considerado decisivo. Neste sábado (2), às 17h, no Castelão, o Galo enfrentará o Fortaleza para se afastar dos últimos colocados e respirar mais tranquilo na reta final de competição. É o chamado "jogo de seis pontos", já que os dois clubes tem a mesma pontuação (35).



Para o duelo contra os cearenses, o técnico Vagner Mancini não contará com Otero e Cazares, ambos suspensos pelo acúmulo de três cartões amarelos. Marquinhos, Vinicius e Geuvânio brigam para herdar a vaga deixada pelo venezuelano. Já o equatoriano atualmente é reserva do time.



O zagueiro Leo Silva também será ausência. O jogador, titular em todos os jogos com Mancini, ficará fora por opção do treinador. Com isso, Réver, que estava atuando como primeiro volante, voltará para a zaga para fazer dupla com Igor Rabello. Zé Welison ou Ramón Martínez disputam uma vaga no meio-campo.



Outra mudança poderá acontecer na função de centroavante. Ricardo Oliveira deverá ser reserva novamente e ceder lugar para o argentino Di Santo.



Fortaleza



Com sete pontos conquistados nos últimos três jogos, o Fortaleza está em ascensão e, aos poucos, está se afastando da zona de rebaixamento. Para a partida contra o Galo, Rogério Ceni não contará com Edinho, que pertence ao Atlético e fica fora por força contratual. Marlon e Felipe Pires disputam a vaga.



Osvaldo continua fazendo fisioterapia para tratar de dor na parte posterior da coxa e é dúvida para o jogo. Felipe, que cumpriu suspensão contra o Avaí, voltará ao time.

Como caracterísitca, Rogério Ceni costuma mudar o time de um jogo para o outro. Por isso, outras alterações podem acontecer na formação inicial.

FORTALEZA X ATLÉTICO

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Castelão, em Fortaleza

Data: 02/11/2019

Horário: 17h

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia Victor Hugo Imazu dos Santos, todos da Bahia.

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: Premiere

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Juninho, Felipe; Marlon (Felipe Pires), André Luis, Romarinho, Wellington Paulista.

Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO

Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Ramón Martínez), Nathan e Elias; Vinicius (Marquinhos ou Geuvânio) e Luan; Di Santo (Ricardo Oliveira).

Técnico: Vagner Mancini