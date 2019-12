Já garantido na Copa Copa Sul-Americana de 2020, o Atlético encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro sem tantas pretensões. Contra o Internacional, domingo, às 16h, no Beira-Rio, o técnico Vagner Mancini escalará um time alternativo.



Na 12ª colocação com 48 pontos, o Galo pode terminar o Brasileirão em 9º lugar, dependendo de uma vitória sobre o colorado e de uma combinação de outros resultados.



Entre suspensões, lesões e jogadores poupados, o Galo não terá Igor Rabello, Réver,Fábio Santos, Jair, Luan e Cazares para o confronto.



Internacional



Já classificado para a pré-Libertadores, o Inter encara o Atlético com uma pressão menor. O técnico Zé Ricardo, que deve se despedir do comando da equipe, tem um desfalque certo na lateral-esquerda. Uendel cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Natanael aparece como o substituto natural para a posição.



Patrick, com dores no quadril, é dúvida para o confronto.



Confira as prováveis escalações das duas equipes:



Atlético: Victor; Guga, Leonardo Silva, Iago Maidana e Lucas Hernández; Zé Welison e Ramón Martínez; Geuvânio, Vinicius e Otero; Ricardo Oliveira. Técnico: Vagner Mancini



Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Guilherme Parede, D'Alessandro; Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

DATA: 08 de dezembro de 2019

LOCAL: Beira-RIo

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior, todos do Distrito Federal

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere