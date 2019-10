O técnico Vagner Mancini não terá o meia Cazares para o confronto com o São Paulo, domingo, às 16h, no Morumbi. O equatoriano, que atualmente é reserva do time, foi suspenso por duas partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa da expulsão na derrota por 4 a 1 para o Grêmio, no Independência, em jogo válido pela 25ª rodada.

Aos 22 minutos do segundo tempo daquele duelo, o camisa 10 fez falta dura em Luan, pisando no tornozelo do adversário, e foi expulso depois da intervenção do VAR. Cazares já tinha cumprido um jogo de suspensão, no empate em 2 a 2 com o CSA, na 26ª rodada.



Além do equatoriano, Vagner Mancini também não terá Elias, suspenso, contra o São Paulo. Vinicius, que cumpriu suspensão contra o Santos, volta a ficar a disposição.