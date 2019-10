O técnico Vagner Mancini perdeu dois jogadores para o confronto contra o Fortaleza, neste sábado (2), às 17h, contra o Fortaleza, no Castelão. Otero e Cazares receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para a Chapecoense por 2 a 0, nessa quarta-feira (30), no Independência, e desfalcam o Galo em um jogo considerado de “seis pontos”, já que o adversário tem a mesma pontuação (35) do alvinegro.



Titular da equipe, Otero foi advertido aos 42 minutos do segundo tempo, depois de falta em Márcio Araújo.

Já Cazares, que tem ficado na reserva, recebeu cartão depois de entrada em Henrique Almeida, aos 39 da etapa final.

Vinicius, Marquinhos, Bruninho, Geuvânio e Maicon Bolt são opções para o confronto de sábado. Com a saída de Otero do time titular, o Atlético seguirá sem repetir a formação inicial de um jogo para o outro neste Campeonato Brasileiro.

Em queda livre na competição, otime alvinegro é o 13º colocado. O Galo conquistou apenas oito pontos nos últimos 15 jogos.