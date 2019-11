Por aquilo que fez na partida em Salvador, na noite desta quarta-feira (27), o Atlético pode “comemorar” o empate com o Bahia. Isso porque o ponto conquistado fora de casa veio a muito custo e resistindo a uma grande pressão do adversário. Os próprios jogadores do Galo admitiram isso. O alvinegro agora parte para dois confrontos como mandante, com Corinthians, neste domingo, e Botafogo, no dia 4, para, enfim, afastar qualquer risco de rebaixamento no Brasileiro.

“É nosso título somar pontos em casa”, declarou o zagueiro Réver, admitindo que, por tudo que o time fez – e não fez – na competição, permanecer na Série A já é uma conquista. E uma satisfação à torcida, que não celebra um triunfo de sua equipe há quatro rodadas – os 2 a 0 sobre o Goiás, em 6 de novembro, foi o último.

“A gente tem conversado muito sobre isso (somar pontos para ficar livre do rebaixamento). É preciso ter mais tranquilidade. Jogar o tempo todo pressionado atrapalha bastante. O importante é somar”, ressaltou o capitão.

O meia Marquinhos corrobora com o discurso. “O segundo tempo (contra o Bahia) começou muito lá e cá. Nosso time cansou um pouco. Futebol é isso. Agora é trabalhar. Vamos voltar para BH, e ainda há muita coisa a evoluir neste final de campeonato”, comentou.