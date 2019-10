São oito pontos nos últimos 15 jogos. O objetivo, que já foi disputar uma vaga na Libertadores, hoje é outro: se afastar do rebaixamento. Com uma sequência de resultados negativos, o discurso dos jogadores está mudando. O zagueiro Réver, por exemplo, ligou o sinal de alerta.

“A gente precisa evoluir, crescer. A gente precisa acordar. Daqui a pouco, você entra na zona de rebaixamento e para você sair é muito difícil. Então, o alerta já está piscando e a gente precisa somar pontos. É campanha de time que está pedindo para cair”, destacou o capitão atleticano.

Para Réver, uma das explicações para a queda de rendimento da equipe no Brasileirão foi o fato do clube ter priorizado a Copa Sul-Americana - o Galo foi eliminado na semifinal para o Colón, quando o certame nacional estava na 20ª rodada.



"Desandou no momento que você prioriza uma competição, de você abrir mão de uma outra. Ainda mais uma competição tão difícil como o Campeonato Brasileiro, que você tem um grau de dificuldade ainda maior. A gente acabou, talvez, parando no tempo em relação ao nosso desempenho nas partidas. O time corre bastante, luta, mas não cria e isso acaba dificultando", explicou.

Com pouco tempo para lamentar, o Atlético enfrentará o Fortaleza, sábado (2), às 17h, no Castelão. O time cearense também tem 35 pontos, mas, ao contrário do Galo, dá mostrar de reação no campeonato.