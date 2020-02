O zagueiro Réver não teve lesão constatada, de acordo com o resultado de exame divulgado nesta sexta-feira (21). Com dores na parte posterior da coxa esquerda, o jogador de 35 anos foi substituído no segundo tempo na vitória do Atlético sobre o Unión Santa Fé, nessa quinta-feira (20), no Independência. Mesmo com o resultado, o time alvinegro foi eliminado da Copa Sul-Americana, já que perdeu o primeiro jogo, na Argentina, por 3 a 0.



A reapresentação do elenco será apenas no domingo (23), na Cidade do Galo. O próximo compromisso do Atlético será na próxima quarta-feira (26), às 21h30, contra o Afogados-PE, fora de casa, pela segunda fase da Copa do Brasil.



Se as dores persistirem, Réver será desfalque para o confronto. Iago Maidana poderá ser o substituto do defensor, caso Dudmel mantenha o esquema com três zagueiros.