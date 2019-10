O reencontro de Diego Tardelli com a torcida do Atlético em Belo Horizonte deverá ser adiado. Com desgaste muscular, o atacante foi poupado do treino desta sexta-feira (11), em Porto Alegre, e poderá ser desfalque do Grêmio para o confronto contra o Galo, domingo (13), às 19h, no Independência. No primeiro turno, na Arena do Grêmio, o atacante entrou no segundo tempo da partida que terminou com vitória tricolor por 1 a 0.

Tardelli é considerado um dos grandes nomes da história recente do Atlético. Pelo Galo, foram 219 jogos e 110 gols marcados. O atacante foi importante nas conquistas da Libertadores (2013), Copa do Brasil (2014), Recopa (2014) e dos Estaduais (2010 e 2013).

Aqui é minha casa

Tardelli esteve em Belo Horizonte há pouco mais de um mês. O jogador foi um dos destaques na goleada do Grêmio sobre o Cruzeiro por 4 a 1, no Independência. De letra, marcou um dos gols e, na comemoração, fez um sinal de “casa” com o objetivo de indicar: “Aqui é minha casa”.

Sonho da torcida

Tardelli sempre se manifestou em suas redes sociais a sua paixão pelo Atlético. A torcida, antes de forma unânime, também demonstrava o carinho com o jogador. No início do ano, havia a expectativa do retorno de Tardelli ao Galo, mas os valores assustaram a diretoria atleticana, que desistiu do negócio.A transferência para o Grêmio frustrou boa parte da torcida do Atlético.