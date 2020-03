Uma das prioridades do Atlético é a contratação de um volante. Com Zé Welison e Ramón Martinez fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, o Galo monitora o mercado para contratar um jogador para o setor. Um dos nomes que estão em pauta é Léo Senna, de 24 anos, do Goiás. Mas a primeira proposta atleticana não agradou a diretoria esmeraldina.



De qualquer forma, quando os clubes voltarem aos trabalhos, Sampaoli terá um “reforço” para a posição. Isso porque Gustavo Blanco já está recuperado da segunda cirurgia para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



“O Blanco já estava fazendo trabalhos físicos. A nossa expectativa, mesmo a gente não sabendo por quanto será a parada do futebol, é que ele tenha condições quando retornarmos aos trabalhos. É claro que, se a parada for muito grande, a gente pode precisar de um tempinho para reiniciar um trabalho com ele antes para ficar à disposição do grupo. Nós passamos pra ele uma programação de trabalhos físicos para que a paralisação não atrapalhe”, explicou Rodrigo Lasmar, diretor médico do Atlético, à TV Band.



Quando se machucou pela primeira vez, em julho de 2018, Blanco ele era um dos destaques do Galo no Campeonato Brasileiro.



Nesta temporada, Jair e Allan tem sido os volantes que jogam com mais frequência como titulares. O meia Nathan também tem atuado no setor. Já Zé Welison, que começou a temporada como titular, tem perdido espaço.