Depois de perder as últimas cinco partidas do Campeonato Brasileiro, o Atlético enfrenta o Avaí, nesta segunda-feira (23), às 20h, no Estádio da Ressacada, pressionado e em busca da recuperação na competição. Com os resultados negativos, a equipe estacionou nos 27 pontos, saiu do G-4 e foi parar na décima posição.



As últimas atuações não trazem boas lembranças para os torcedores, mas o retrospecto contra o Avaí é animador. O Galo nunca perdeu para o time catarinense no Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos disputados pela Série A, foram sete vitórias e quatro empates.



Os números gerais também mostram ampla vantagem atleticana. Em 18 partidas, aconteceram 12 vitórias do alvinegro, cinco empates e um triunfo do Avaí. A única derrota do Galo ocorreu na Série B de 2006 – 2 a 0 para o Leão da Ilha, em Florianópolis.



Outra situação que deixa o torcedor do Atlético com esperança de resultado positivo nesta segunda-feira é a campanha do Avaí no Brasileirão deste ano. Além de ser o lanterna com 13 pontos, o time catarinense não venceu nenhuma partida jogando em sua casa.



Time alternativo



Com as atenções voltadas para o confronto contra o Colón, da Argentina, quinta-feira (26), no Mineirão, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, o Atlético deve encarar o Avaí com um time quase todo reserva.



Dos atletas considerados titulares, a tendência é que apenas Cleiton, Igor Rabello e Cazares comecem jogando. Patric também pode aparecer na lateral-direita.



O provável Galo: Cleiton; Guga (Patric), Léo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramón Martínez, Nathan, Bruninho, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira

Confrontos entre Atlético x Avaí:

4/2/1998 – Copa do Brasil

Avaí 1 x 1 Atlético – Ressacada

10/2/1998 – Copa do Brasil

Atlético 5 x 1 Avaí – Mineirão

15/7/2006 – Série B

Avaí 2 x 0 Atlético – Ressacada

21/10/2006 – Série B

Atlético 4 x 1 Avaí – Mineirão

18/4/2007 – Copa do Brasil

Avaí 0 x 2 Atlético – Ressacada

25/4/2007 – Copa do Brasil

Atlético 1 x 0 Avaí – Mineirão

09/5/2009 – Brasileiro

Avaí 2 x 2 Atlético – Ressacada

20/8/2009 – Brasileiro

Atlético 2 x 2 Avaí – Mineirão

24/7/2010 – Brasileiro

Avaí 0 x 0 Atlético – Ressacada

17/10/2010 – Brasileiro

Atlético 2 x 0 Avaí

28/05/2011 – Brasileiro

Avaí 1 x 3 Atlético – Ressacada

03/09/2011 – Brasileiro

Atlético 2 x 0 Avaí – Arena do Jacaré

3/6/2015 – Brasileiro

AVAÍ 1 x 4 Atlético – Ressacada

9//9/2015 – Brasileiro

Atlético 2 x 0 Avaí – Independência

7/6/2017 - Brasileiro

Atlético 1 x 0 Avaí - Independência

17/9/2017 - Brasileiro

Avaí 1 x 1 Atlético - Ressacada

27/4/2019 - Brasileiro

Atlético 2 x 1 Avaí - Independência