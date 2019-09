“Jogador vagalume”. De forma justa ou não, é desta forma que o equatoriano Cazares já foi, muitas vezes, apelidado pela torcida e pela imprensa por causa de sua irregularidade em campo. Nos três anos e nove meses de Atlético, o jogador já fez grandes partidas, mas também foi criticado por não ser participativo em alguns jogos.



Questionado sobre a inconstância do armador, o técnico Rodrigo Santana saiu em defesa de Cazares. Para o treinador, o equatoriano não pode ser sempre o culpado por resultados negativos do Galo.



“O Cazares, por todos conhecerem o potencial dele, se espera muito. Geralmente, quando o resultado não vem, o foco vira para o Cazares. Só que é um jogador que participa muito. No último jogo contra o Coritnhians, ele teve cinco finalizações. É um cara que participa, mas, quando o resultado não vem, sobrecarrega por ele ser o 10. Tem uma pressão muito grande. Só que é um cara que tá sendo um dos artilheiros da equipe, é disparado o jogador que mais participa em assistências e finalizações”, explicou Rodrigo Santana.



Cazares deu sete assistências e marcou nove gols nas 33 partidas que disputou na temporada. Mas o último passe para o companheiro balançar as redes faz tempo. Aconteceu no dia 6 de junho, na vitória sobre o Santos por 2 a 1, pela Copa do Brasil, no Pacaembu.



Depois da entrada de Vinicius no time titular, Cazares tem atuado, na maioria das vezes, aberto pelas pontas. O técnico Rodrigo Santana enfatizou as qualidades únicas do equatoriano no elenco.



“Não vejo ninguém ainda no elenco com a mesma técnica e as mesmas características. Importante a gente ter várias características para ver qual a forma que a gente encaixa no jogo, mas é um cara que, do meio de campo para frente, nos contribui muito”, destacou Santana.



Para o duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h, no Engenhão, a tendência é que Cazares seja mantido no time titular.