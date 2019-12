Depois de uma temporada irregular, o Atlético encerra a participação no ano contra o Internacional, neste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio. O Galo já está classificado para a Copa Sul-Americana e, por isso, o técnico Vagner Mancini escalará uma equipe alternativa em Porto Alegre.



Mesmo sem tantas pretensões em relação a alguma classificação nesta última rodada, mais de R$ 4 milhões estão em jogo. Se terminar o Campeonato Brasileiro na sua atual posição, 12ª, o Galo faturará R$ 14,6 milhões. Se chegar em nono lugar, o valor sobe para R$ 19,8 milhões, o que significaria um respiro na folha salarial dos jogadores, por exemplo.

Para chegar na nona posição, o Atlético, com 49 pontos, precisa vencer o jogo contra o Internacional e torcer para a partida entre Fortaleza e Bahia terminar empatada. O time cearense é o nono com 50 pontos e os baianos estão em 11º com 49. Além disso, os atleticanos precisam secar o Goiás, 10º com 49 pontos, contra o Grêmio, no estádio Serra Dourada.

O Galo ainda pode perder R$ 900 mil se for derrotado pelo Colorado, e o Vasco, 13º com 48 pontos, empatar ou vencer a Chapecoense, em São Januário. O valor para o clube que terminar o campeonato na 13ª posição é de R$ 13,7 milhões.



Cenários para o Atlético e seus concorrentes:

9º colocado – Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético – R$ 19,8 milhões

10º colocado – Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético, Vasco – R$ 18,5 milhões

11º colocado – Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético, Vasco – R$ 15,5 milhões

12º colocado – Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético, Vasco – R$ 14,6 milhões

13.º colocado – Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético, Vasco – R$ 13,7 milhões