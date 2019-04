O elenco atleticano se reapresentou nesta quarta-feira (24), na Cidade do Galo, após a eliminação precoce na Libertadores. Os titulares na derrota por 1 a 0 para o Nacional-URU, no Mineirão, fizeram atividades regenerativas, enquanto os reservas participaram de uma atividade no campo sob o comando do técnico interino Rodrigo Santana.

A novidade do dia foi a presença do zagueiro Réver, que iniciou o trabalho de transição física com o fisioterapeuta Rômulo Frank e, dependendo da recuperação, pode voltar ao time titular na estreia do Brasileirão contra o Avaí, neste sábado, às 19h, no Independência.

O zagueiro Igor Rabello, que se recupera de uma torção no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sequer apareceu no campo e não deve jogar no primeiro jogo do campeonato nacional. Outra ausência deve ser Cazares, que apenas correu em volta do gramado, e tem futuro indefinido no clube.

Geuvânio volta

O meia-atacante Geuvânio, que não estava inscrito na Libertadores, deve voltar ao time titular na estreia do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um dos destaques da equipe no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, na decisão do Campeonato Mineiro, no sábado passado (20), no Independência.

"Quero ajudar. Estou me esforçando ao máximo. No dia dia estarei adquirindo minha forma física ideal. Estou me sentindo muito bem. Se o professor precisar de mim, na posição que eu puder, estarei ajudando", destacou.