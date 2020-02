“Um jogador vertical, rápido, que pode fazer gol e que pode fazer assistências”. A frase que animou os atleticanos foi dada pelo meia-atacante Rafael Savarino, apresentado nesta terça-feira (11), na Cidade do Galo. O venezuelano, de 23 anos, chega ao time alvinegro para tentar solucionar a falta de criatividade do setor ofensivo neste inicio de temporada.



Mas Savarino ainda não está pronto para jogar. O próprio jogador deixou claro que precisa de, pelo menos, três semanas para aprimorar a parte física. Se o condicionamento pode demorar um pouco, a adaptação será rápida. Além do treinador Rafael Dudamel, no elenco do Galo há o também venezuelano Rômulo Otero.



“Não estou 100% (fisicamente). Sou sincero. Acredito que tudo facilita. Ter um técnico venezuelano para me apoiar, um companheiro venezuelano. Também, nos dois dias que estou aqui, os jogadores brasileiros são boas pessoas. Acredito que vou me adaptar o mais rápido possível”, destacou o meia-atacante.



Savarino se colocou a disposição de Dudamel para jogar como um armador centralizado ou como ponta-direita. Revelado pelo Zúlia, da Venezuela, e com passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, o jogador encara a ida para o Atlético como a grande chance no futebol. “Estou muito feliz de jogar em um dos melhores campeonatos do mundo. É uma oportunidade muito importante para a minha carreira”, ressaltou.



Ficha do Atleta

Nome completo: Jefferson David Savarino Quintero

Posição: Atacante

Data de nascimento: 11/11/1996

Naturalidade: Maracaibo (Venezuela)

Clubes

2017/2019: Real Salt Lake (EUA)

2013/2016: Zúlia (VEN)

Títulos

2016: Taça Venezuela

2016: Liga Venezuelana - Clausura