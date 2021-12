No domingo dia 12, o Atlético realiza o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, no Mineirão, às 17h30. A partida de volta está marcada para o dia 15, na Arena da Baixada, às 21h30. Caso o Galo conquiste esse título, e como o time é campeão antecipado do Campeonato Brasileiro, muita gente está em dúvida sobre a Supercopa 2022, torneio da CBF que confronta os vencedores do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Será que o Alvinegro poderá ser considerado o vencedor da Supercopa se levar a taça da Copa do Brasil?

De acordo com o Artigo 2º do Regulamento Específico da Competição (REC) da Supercopa 2022, existem dois critérios para a disputa da competição: "ter sido campeão do Campeonato Brasileiro da Série A de 2021 e ter sido campeão da Copa do Brasil de 2021".

Porém, prevendo a possibilidade de um mesmo clube vencer os dois torneios, no Parágrafo Único do Art. 2º a CBF deixa clara a solução: "caso um mesmo clube conquiste a vaga pelos 2 (dois) critérios, o adversário do clube na Supercopa será o vice-campeão do Campeonato Brasileiro".

Com 71 pontos, 10 a menos que o Atlético e , o Flamengo, que tem nove pontos à frente do Palmeiras, caminha para ser o vice-líder do Brasileirão 2021. Portanto, se o Galo levar também a Copa do Brasil sobre o Athletico-PR, tem grandes chances de enfrentar o Mengão na Supercopa do ano que vem.

