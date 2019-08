Com 22 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem o quarto melhor ataque da competição – atrás dos três primeiros colocados Santos (25), Palmeiras (23) e Flamengo (28).

Mesmo com um dos melhores ataques do torneio, o Galo não tem jrepresentante entre os principais artilheiros da competição. O equilíbrio na distribuição de gols tem sido uma marca da equipe no Brasileirão.

Ao todo, onze jogadores balançaram as redes adversárias no campeonato. Com quatro tentos, Cazares lidera o ranking de goleadores no time alvinegro. Outro detalhe é que apenas três atacantes marcaram: Chará (três vezes), Ricardo Oliveira (duas) e Alerrandro (duas).

Nos 14 jogos realizados no Brasileirão, o Atlético só passou em branco em duas partidas – na derrota para o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, e no empate sem gols diante do Goiás, em Goiânia.

O próximo desafio do Galo será neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR. O time alvinegro é o quarto colocado no Brasileirão com 27 pontos – cinco a menos que o líder Santos.

Confira a distribuição de gols do Atlético no Brasileirão:



Cazares - 4

Chará - 3

Fábio Santos - 2

Ricardo Oliveira - 2

Viniicus 2

Alerrandro - 2

Nathan - 2

Jair - 1

Maidana - 1

Adilson - 1

Elias - 1

*Juninho (Fortaleza - contra) - 1