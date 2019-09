Seis derrotas consecutivas. O time que brigava com muita força pelo G4, de repente, estacionou nos 27 pontos e se encontra na décima posição na tabela. A distância para Internacional, quarto colocado, é a mesma para o Fluminense, primeira equipe na zona de rebaixamento - nove pontos separam os dois setores da tabela.



Para confirmar a má fase, com o revés para o Avaí por 1 a 0, nessa segunda-feira (23), no Estádio da Ressacada, o Galo atingiu a sua maior série de derrotas na era dos pontos corridos. O time alvinegro superou, de maneira negativa, os anos de 2009 e 2011, quando o Atlético perdeu cinco jogos seguidos.



O técnico Rodrigo Santana justificou parte do fracasso nos últimos jogos pelo fato do Galo disputar a Copa Sul-Americana.

“É muito ruim para gente, é lamentável fazer parte dessa história. É difícil você ir bem nas duas competições. O foco fica, quer queira ou não, um pouco dividido. Viaja com um grupo para cá, viaja com outro para lá. Ninguém está trotando em campo, ninguém está de brincadeira. Estamos treinando com força, a fase no Brasileiro é ruim”, lamentou.



Juntando os cacos



O Atlético tenta juntar os cacos para que a fase no Brasileiro não atrapalhe a missão da equipe na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (26), no Mineirão, o Galo enfrentará o Colón, da Argentina, pela segunda partida da semifinal da competição. No primeiro duelo, em Santa Fé, o alvinegro foi derrotado por 2 a 1 e precisa vencer por 1 a 0 ou por dois gols de diferença para avançar para a final do torneio.



Na tarde desta terça-feira (24), o elenco realizará um treino no Mineirão. A expectativa é que Jair, recuperado de lesão na coxa, participe normalmente da atividade.