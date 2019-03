O auxiliar técnico Luiz Matter, que comandou o Atlético neste domingo (17), na vitória do time alvinegro por 3 a 2 sobre o América, fez questão de minimizar pressões por resultados do time, que vem de dois revezes na Copa Libertadores. Para ele "só um poquinho" de pressão até que faz bem para o time.

Matter valorizou o futebol apresentado pelo time no Mineirão sustentou não haver nenhum tipo de crise interna no Galo, salientando que a pressão por resultados está vindo de fora. "A pressão está muito mais de fora do pra dentro", comentou.

Na opinião do auxiliar, o segundo tempo do Atlético foi bem superior ao América, principalmente no quesito troca de passes. O placar foi considerado justo.

“Não estou menosprezando o América, foi um jogo complicado foi um jogo difícil,. Foram guerreiros. Fizemos um 2 a 1 e não vou dizer numa falha direita ou indireta nossa. Foi numa pressa e tomamos um gol que estava precavido, sabíamos dessa situação, era pra ser marcada essa bola. Houve uma falha individual ou houve um mérito de quem fez o gol de cabeça", afirmou sobre o segundo gol do Coelho.

Mesmo com o trabalho dado pelo América após a expulsão, Matter valorizou o resultado que, segundo ele, foi o mais importante neste domingo. "Já perdi muito jogo tendo um a mais e já ganhei poucos com um a menos. Então obviamente, a gente querendo vencer, querendo manter a primeira posição no campeonato, a gente fez o sufoco. Mas felizmente foi um pouco, na nossa visão, foi bem ordenada não foi aquela maluquice, aquela pelada de final de ano", disse.

