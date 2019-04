O técnico do Athlético-PR, Tiago Nunes, divulgou nota na manhã deste sábado para tentar por fim à polêmica que envolveu a sondagem do Galo para contratá-lo, no dia anterior.

Na sexta-feira, depois de confirmar a permanência do treinador no clube paranaense, o presidente do Furacão, Mário Celso Petraglia, chegou a atacar duramente digentes do Atlético, inclusive Rui Costa, recém-contratado como diretor de futebol do Galo, e que trabalhou até o ano passado no time paranaense.

"Incrível, é verdade, o 'Mineiro' de forma antiética fez proposta milionária ao nosso técnico TNunes! O próprio presidente, seu vice e o 'traíra' Rui Costa participaram em viva voz do telefonema! Desespero total! Esqueceram eles que o TN é de homem de palavra trabalha no Paranaense!", escreveu Petraglia em sua conta no Twittter, fazendo referência também ao presidente Sérgio Sette Câmara e ao vice, Lásaro Cândido da Cunha.

O desabafo recebeu resposta, poucas horas depois, dos dirigentes atleticanos, que, também por meio da conta institucional na mesma rede social, garantiram que a história havia sido diferente.

"Não foi bem assim. O treinador nos foi oferecido por seu empresário e provavelmente usou desse expediente pra ganhar um expressivo aumento. É inacreditável que o Petraglia esteja há 50 anos no futebol e não tenha aprendido como funciona", informou o Alvinegro.

Na nota deste sábado, Tiago Nunes amenizou o clima e favoreceu a posição dos mineiros. Relatou que, de fato, recebeu proposta oficial do Galo e de seu próprio empresário, "de maneira honesta".

"Cumprimos tudo dentro do correto para que os diretores do Athletico tomassem conhecimento e pudessem analisar a oferta. Em conversa com o Presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, decidimos pela minha permanência na instituição que me acolheu tão bem e deu condições para exercer minha função da melhor maneira", afirmou o técnico.

"Agradeço a lembrança dos profissionais que trabalham na equipe mineira pela proposta e maneira como me trataram nestes últimos dois dias em que mantivemos contato. Sigo meu trabalho com a consciência tranquila e a certeza de que caminhamos na trilha certa para alcançar os objetivos traçados para a temporada", concluiu.