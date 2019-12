Adversário do Galo na primeira fase da Copa Sul-Americana de 2020, o Club Atlético Unión é considerado um time modesto da cidade de Santa Fé, na Argentina. Fundado em 15 de abril de 1907, o título que orgulha os torcedores tatengues é o da Segunda Divisão, em 1966.

No Campeonato Argentino 2019/2020, o clube ocupa a modesta 17ª posição na competição que conta com 24 times. Na Copa Sul-Americana deste ano, o Unión de Santa Fé foi eliminado na primeira fase pelo atual campeão do torneio. O Independiente Del Valle, do Equador, derrotou os argentinos nos pênaltis.

A equipe manda os seus jogos no estádio 15 de abril, que tem capacidade para cerca de 27 mil torcedores e é considerado um típico caldeirão argentino.

Não há figuras conhecidas no atual elenco, mas um dos atacantes do time já atuou no futebol brasileiro. Trata-se de Walter Bou, que jogou, sem sucesso, no Vitória em 2018 – fez oito partidas e não marcou nenhum gol.



Dois jogadores marcantes na história do futebol argentino atuaram no Unión de Santa Fé. Leopoldo Luque, campeão do Mundo em 1978, e o goleiro Nery Pumpido, campeão da Copa em 1986, tiveram passagens no time tatengue.

Rivalidade

O grande rival do Unión de Santa Fé é o Colón, justamente a equipe que eliminou o Atlético na semifinal da Copa Sul-Americana deste ano. O Clássico Santafesino apresenta grande equilíbrio nos confrontos. Foram 142 encontros, com 47 vitórias do Unión, 43 do Colón e 47 empates.