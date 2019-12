Os jogadores do Atlético comemoraram muito a vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, no Independência. “Alívio” e “tirou o peso das costas” foram algumas expressões utilizadas pelos atletas após o jogo. Com o resultado, o Galo chegou aos 45 pontos, na 12ª posição, e rechaçou qualquer possibilidade de rebaixamento.



“Foi fundamental. Quando todo mundo falava que tinha 1% de chance para entrar na zona de rebaixamento. A gente confia no nosso grupo. Resultado muito importante dentro de casa para a gente acabar com a possibilidade (de rebaixamento). Agora a gente vai trabalhar para buscar outras coisas”, destacou Igor Rabello.

O jovem Marquinhos, que virou titular da equipe nesta reta final de Campeonato Brasileiro, também destacou a pressão que os jogadores do Atlético estavam sofrendo por causa da ausência de resultados positivos.



“Vitória muito importante. A gente trabalha muito. Os resultados não estavam saindo, Muito feliz porque este grupo merece. Tirou aquele peso. A resposta pra tudo isso é trabalho”, disse Marquinhos.



O próximo desafio do Atlético é considerado um confronto direto na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Quarta-feira (4), às 19h30, no Mineirão, o Galo enfrentará o Botafogo. O adversário está na 14ª posição com 42 pontos.