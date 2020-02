Parecia um bloco de carnaval em pleno Aeroporto de Confins. Centenas de torcedores do Atlético foram recepcionar o atacante Diego Tardelli, que desembarcou com quase 2h de atraso, neste sábado (15).

Nada que tirasse a euforia dos atleticanos. Bandeiras, baterias e muitos cânticos foram entoados no que foi chamado de “Aerogalo”. O clássico “Tar-deeee-li! Gol! Gol!” foi um dos mais lembrados pelos alvinegros.

Quando o ídolo apareceu no terminal, por volta de 12h20, o delírio tomou conta do Aeroporto de Confins. Crianças e adultos buscavam o melhor ângulo para ver o jogador de perto. O atacante saiu carregado pela torcida, que não cansou de gritar "O Tardelli voltou". A presença do Cruzeiro na Série B em 2020 também comemorada pelos alvinegros.

O jogador de 34 anos será apresentado oficialmente neste domingo (16), no Mineirão, antes do jogo contra a Caldense, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O contrato de Tardelli com o Atlético é válido até o fim deste ano. O atacante estava livre no mercado desde que deixou o Grêmio.

Histórico

Esta será a terceira passagem de Tardelli pelo Galo. A primeira ocorreu entre 2009 e 2011 e, no período, o jogador conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2010 e a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2009, com 19 gols, ao lado de Adriano, do Flamengo.

Depois de uma passagem pelo Anzhi Makhachkala, da Rússia, e pelo Al-Gharafa, do Catar, o atacante voltou ao Galo em 2013. No mesmo ano, juntamente com Ronaldinho Gaúcho, Jô e Bernard, montou o quarteto ofensivo que conquistou os títulos do Campeonato Mineiro e da Copa Libertadores.

Em 2014, com a saída de R10, Tardelli foi um dos protagonistas do título da Copa do Brasil, sobre o Cruzeiro.

Ao longo das duas passagens pelo Atlético, o atacante disputou 219 jogos e marcou 110 gols, sendo o 15º maior artilheiro da história do clube.