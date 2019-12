A diretoria atleticana deve fazer contratações modestas para a próxima temporada. Inclusive, o presidente Sérgio Sette Câmara já deixou claro que o time vai apostar em troca de jogadores com outros clubes.



Neste modelo de “escambo”, chamado assim pelo mandatário alvinegro, os jogadores com contrato de empréstimo se encerrando com outras equipes podem ser importantes. O Atlético tem um time inteiro voltando a ficar à disposição para o clube no início de 2020.

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos atuou no Vasco em 2019 O lateral-esquerdo Danilo Barcelos atuou no Vasco em 2019



A diretoria do Galo ainda não se pronunciou sobre o futuro destes atletas, mas a tendência e que a maioria não seja aproveitado no clube no ano que vem. A indefinição sobre o novo técnico também atrasa a escolha de quem jogará no Galo na próxima temporada.



Confira quem pode voltar à Cidade do Galo:

- Danilo Barcelos – lateral-esquerdo

Atuou pelo Vasco em 2019 e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020



- Mansur – Lateral-esquerdo

Estava no São Bento e atem contrato com o Atlético até dezembro de 2020



- Leonan – Lateral-esquerdo

Estava no Botafogo-SP e tem contato com o Atlético até março de 2020



- Yago – volante

Atuou no Sport e tem contato com o Atlético até dezembro de 2021



- Nathan – zagueiro/volante

Estava no Atlético-GO e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021



- Lucas Cândido – volante

Estava no Vitória e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021



- Edinho – Meio-campo

Atuou no Fortaleza e tem contrato com o Atlético até junho de 2023



- Daniel Penha – meio-campo

Estava no CRB e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2023



- Clayton – atacante

Estava no Vasco e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020



- Hyuri – atacante

Atuou no Sport e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020



- Capixaba – atacante

Estava no Vila-GO e tem contrato com o Atlético até dezembro de 2021

** Gabriel - zagueiro

O zagueiro, que atuou pelo Botafogo nesta temporada, tem contrato com o Atlético até dezembro de 2020, mas há uma cláusula no contrato que permite o Galo solicitar o retorno do jogador já no início do ano.