Com o empate por 1 a 1 com o Bahia, nesta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, o Atlético chegou aos 42 pontos e ainda não se livrou da possiblidade de rebaixamento. Contra os baianos, o técnico Vagner Mancini criticou os contra-ataques desperdiçados pelo Galo quando o placar mostrava 1 a 0 para os alvinegros.



“É o que a gente lamenta é ter saído na frente e não segurado o resultado. Após o gol, a gente teve quatro, cinco lances de contra-ataque e, se tomássemos a melhor decisão, teríamos a chance de fazer o segundo gol. Recuou demais. O Bahia conseguiu o empate. Depois, com as substituições, o Atlético voltou a melhorar no jogo”, explicou Mancini.

O treinador também foi questionado sobre as substituições. Em mais um jogo, o treinador sacou Cazares, desta vez para a entrada de Léo Silva. "O Luan (saiu para a entrada de Vinicius) e o Cazares sentiram fisicamente e saíram em função disso. A entrada do Leo Silva consertou o time. Naquele momento era improrante aumentar a estatura porque o Bahia tinha Gilberto e Fernandão, que tem bom jogo aéreo", analisou.

Em dez jogos no comando do Atlético, Mancini soma três derrotas, cinco empates e apenas duas vitórias. Para o técnico, a ansiedade para se livrar logo do rebaixamento tem atrapalhado a equipe nas partidas.



“Cada um administra de uma forma. Neste final de campeonato eu encontrei uma equipe com autoestima baixa. Não é do dia pra noite que vai mudar o panorama todo”, destacou.

Dever de casa

Para se livrar do rebaixamento, o Atlético tem dois jogos seguidos em casa: Corinthians, neste domingo (1º), no Independência, e Botafogo, no dia 4, no Mineirão. “Temos que somar o maior número de pontos. Temos tudo para jogar bem contra o Corinthians e contra o Botafogo”, ressaltou Mancini.