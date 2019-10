Depois de perder para a Chapecoense por 2 a 0, no Independência, nesta quarta-feira (30), o técnico Vagner Mancini teve que responder vários questionamentos sobre a briga do Atlético contra o rebaixamento. O treinador do Galo lamentou a segunda derrota consecutiva no comando da equipe, mas adotou um discurso de reação.

“Eu, sinceramente, não acredito (em rebaixamento). É obvio que o torcedor está pensando nisso. Mas são nove jogos e a gente tem condições de sair (da situação). Todos têm que estar conscientes do que está acontecendo e reagir o mais rápido possível”, destacou Mancini.

Para embasar o discurso, o treinador atleticano recorreu à sua vivência no futebol – em alguns momentos da carreira foi rebaixado e em outros clubes conseguiu se afastar da degola.

“O fato de eu ter vivido isso muitas vezes, alguns atletas também. É muito difícil dar explicação, se não for aquela que todo mundo quer ouvir. O Atlético já reagiu em vários momentos de sua história. A gente fica magoado por tudo aquilo que a gente poderia aproveitar na partida. Não adianta entrar em desespero, entrar em pânico, mas temos que estar energizados para sábado (contra o Fortaleza, no Castelão), explicou.

“Fui recebido em um ambiente hostil, mas estou com o coração aberto e dizer que o Galo vai reagir. É importante falar que estamos aqui para ressurgir”, completou Vagner Mancini.